قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بنحو 111 مقذوفا خلال 24 ساعة

استهدفت قوات كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 111 صاروخا وقذيفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار في الأبنية السكنية ومرافق البنية التحتية.

ووفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، استهدفت القوات الأوكرانية الجمهورية بقصف مدفعي بقذائف من عيار 152 و155 ملم، بالإضافة إلى راجمات الصواريخ، وبالمجموع، تم تسجيل 18 استهدافا، وتم إطلاق 111 مقذوفا.

وتعرضت مدينة ألكساندروفكا، ومدينة غولموفسكي ومدينة غورلوفكا ومدينة دونيتسك ومدينة كارلا ماركسوفا ومدينة بانتيليمونوفكا لقصف القوات الأوكرانية.

وبحسب التقرير، أصيب ثلاثة مدنيين بجروح وتضررت ثمانية منازل، إضافة إلى منشأتين مدنيتين للبنية التحتية.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 عملية إطلاق للمقذوفات والصواريخ من جانب القوات الأوكرانية، على الجمهورية.

المصدر: RT