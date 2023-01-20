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ستولتنبرغ يغرّد حول اتفاق الناتو على تقديم المساعدة العسكرية لكييف

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ستولتنبرغ يغرّد حول اتفاق الناتو على تقديم المساعدة العسكرية لكييف
Globallookpress
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
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رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بالمساعدة العسكرية الجديدة المقدّمة لأوكرانيا والتي تم الاتفاق عليها في رامشتاين شرقي ألمانيا.

وكتب ستولتنبرغ اليوم الجمعة عبر حسابه في "تويتر": "أرحّب بحزمة المساعدة العسكرية الجديدة المهمة التي أُعلن عنها في رامشتاين، للدفاع عن النفس في أوكرانيا."

وزعم الأمين العام لحلف الناتو أن روسيا تستعد لشن هجمات جديدة، "لذلك تظهر حاجة ملحّة لزيادة الدعم حتى تتمكّن أوكرانيا من النصر واستعادة الأراضي المحتلة." على حد تعبيره.

يشار إلى أنه انعقد في وقت سابق اجتماع في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية لوزراء دفاع نحو 50 دولة

والذي ناقش تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

المصدر: تاس

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