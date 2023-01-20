العقوبات على روسيا غير مدرجة على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 يناير

أكد ممثل رفيع المستوى للاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لن يناقشوا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الاجتماع المقرر يوم الاثنين.

وقال السياسي للصحفيين في بروكسل الجمعة تعليقا على إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا: "نحن منفتحون على النظر في فرض عقوبات جديدة، ولكن ليس في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي القادم"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يركز على تطبيق حزم من الإجراءات التقييدية التسع التي تم فرضها سابقا ضد موسكو.

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن أولوية الاتحاد الأوروبي الآن هي تقديم المساعدة لأوكرانيا، حيث سيناقش وزراء الخارجية تخصيص مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون دولار.

في وقت سابق، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن ثقتها بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستغرق الاقتصاد الروسي في الركود لعقود.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن بروكسل ستواصل ممارسة ضغط العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا ودعم كييف طالما كان ذلك ضروريا.

فرض الاتحاد الأوروبي تسع حزم من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا منذ فبراير 2022. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق في وقت سابق على إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

المصدر: تاس