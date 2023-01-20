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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا بنحو 50 مليار يورو 10 مليارات منها عسكريا

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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا بنحو 50 مليار يورو 10 مليارات منها عسكريا
Legion-Media
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قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيدعم أوكرانيا بنحو 50 مليار يورو من المساعدات، 10 مليارات منها عسكرية.

وأشار بوريل خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز منتدى الاقتصاد الجديد في مدريد الجمعة: "إذا جمعنا كل ما قدمته أوروبا لأوكرانيا، وليس فقط الدعم العسكري، الذي صممت على توفيره، وإنما أيضا المساعدة الاقتصادية والمالية والإنسانية الكلية بجميع اشكالها، فإننا نقترب من 50 مليار يورو".

وقال "آخذين بالاعتبار أن الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بلغ 17 مليار يورو، ودعم الاتحاد الأوروبي بلغ قرابة 10 مليارات يورو، يتضح لنا أن إجمالي المساعدة من الاتحاد الأوروبي هي الأكبر في العالم كله".

المصدر: ريا نوفوستي

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