طائرات مسيرة تهاجم قاعدة أمريكية جنوب سوريا

تعرضت قاعدة أمريكية عسكرية في منطقة التنف جنوبي سوريا، اليوم الجمعة، إلى استهداف بطائرات مسيرة مجهولة الهوية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية، أن 5 طائرات مسيرة استهدفت صباح الجمعة قاعدة للقوات الأمريكية في منطقة التنف.

وأوضحت أن 4 مسيرات تم إصابتها قبل أن تصل القاعدة من قبل قوات التحالف التي تقودها واشنطن، فيما قصفت الخامسة مبنى في القاعدة.

وأفادت المصادر بوقوع أضرار في المبنى المستهدف، فيما لم ترد أنباء عن خسائر أخرى.

ولم يعرف بعد هوية المسيرات ولا النقطة التي أقلعت منها، كما لم يصدر بيان من التحالف حول الهجوم.

وتقع منطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

المصدر: الأناضول