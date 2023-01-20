زاخاروفا " تعلق على تصريحات حفيدة مؤسس أحد أبرز التنظيمات الأوكرانية التي تعاونت مع هتلر

علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستينا فريلاند بأنه صراع الموارد في القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت زاخاروفا:

هذه هي حفيدة ميلنيكوف (أندريه ميلنيكوف – أحد مؤسسي تنظيم القوميين الأوكرانيين الذين تعاونت بعض أجنحتهم مع هتلر في الحرب العالمية الثانية- المحرر) والتي ظهرت مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة من خلال الدعم المفتوح للنازيين في أوكرانيا والتصريحات المعادية للروس.

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قالت فريلاند في 18 يناير خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: (إننا لا نتحدث عن تقديم (خدمة) لأوكرانيا بتوفير الأسلحة لها، فكما أشار الرئيس زيلينسكي على وجه التحديد، فإن تزويد أوكرانيا بما يكفي من المال للانتصار في الحرب يصب في مصلحتنا في نهاية المطاف، أنا وزيرة المالية، وإذا سألتني: ما الذي يمكن أن يفعله وزراء المالية، وحكومات مجموعة الدول السبع الكبرى، فيما يقع في نطاق قدرتنا، أمر واحد، الأكثر أهمية.. نحن لا نتحكم في عدوى فيروس كورونا المستجد، ولا نتحكم في سلاسل الإمدادات العالمية، وليس لدينا سيطرة على ما إذا كان الانتعاش التام، تباطؤ التضخم، ينتظرنا أم لا. لكن الشيء الوحيد الذي يقع ضمن قدرتنا، حيث لدينا نفوذ عملي: مساعدة أوكرانيا على الانتصار بشكل واضح وحاسم وغير مشروط. إذا حققنا ذلك هذا العام، فسيكون هذا حافزا كبيرا للاقتصاد العالمي. لذلك أعتقد حقا أن أوكرانيا ستنتصر).

إنه الصراع من أجل موارد القرن الحادي والعشرين".

المصدر: تليغرام