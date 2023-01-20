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وسائل إعلام: مقتل 18 مدنيا في هجومين في بوركينا فاسو

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وسائل إعلام: مقتل 18 مدنيا في هجومين في بوركينا فاسو
Gettyimages.ru
بوركينا فاسو، أرشيف
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أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، بمقتل 18 شخصا على الأقل في هجومين في شمال وشمال غرب بوركينا فاسو.

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وقالت: "قتل 18 شخصا على الأقل بمن فيهم 16 فردا من الوحدات الداعمة للجيش في شمال وشمال غرب بوركينا فاسو".

وأضاف أن كلا الهجومين وقعا أمس الخميس، مشيرة إلى أن الهجوم الأول استهدف أعضاء من حركة "متطوعون للدفاع عن الوطن" في راكويغتنغا في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

أما الهجوم الثاني فوقع في محافظة نيالا (شمال غرب البلاد) بكمين لقافلة يرافقها أفراد من حركة "متطوعين للدفاع عن الوطن" وعسكريون، مما أسفر عن مقتل مدني واحد ونحو 10 متطوعين.

المصدر: أ ف ب

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