الخارجية الصينية: عدد من الدول استخدمت عام 2022 الفرصة لإثارة الانقسام في العالم

صرح وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، أن بعض الدول اغتنمت عام 2022 في ضوء الوباء المستمر والصراعات الجيوسياسية الفرصة لإثارة الانقسام والمواجهة الأيديولوجية.

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وقال تشين غانغ: "كان عام 2022 الماضي عاما غير عادي للغاية بالنسبة للصين والعالم كله. ولم يتبدد ظلام وباء القرن وارتفع من جديد دخان الصراعات الجيوسياسية وتم استيعاب إنجازات التنمية العالمية خلال سنوات طويلة، وتعرض الأمن الغذائي وأمن الطاقة لضربة".

وأشار إلى أن "بعض الدول استخدمت الفرصة للقيام ببسط هيمنتها والتخويف وإثارة المواجهة الإيديولوجية والمواجهة بين التكتلات وهي تدفع العالم إلى حافة الانقسام والنزاعات".

وأضاف أن ما يسعده هو أن شعوب جميع البلدان تسعى أكثر فأكثر للسلام والتنمية والتعاون وتدرك بشكل أوضح الرغبة في أن تكون مستقلة وموحدة وقوية.

المصدر: نوفوستي