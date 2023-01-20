درعي يضغط على نتنياهو لتعيينه رئيس وزراء مناوبا

يضغط زعيم حزب "شاس" الإسرائيلي، أرييه درعي، لتعيينه رئيس وزراء مناوبا في محادثات جارية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بعد قرار قضائي بمنعه من العمل كوزير بسبب إدانته جنائيا.

وذكرت القناة 12 أن درعي ونتنياهو أجريا محادثات ويفكران في خطوتهما التالية، على أمل الخروج بدور بديل رفيع المستوى لزعيم "شاس"، الذي تم تعيينه وزيرا للصحة والداخلية في الحكومة الجديدة.

وقال التقرير إن نتنياهو ودرعي يريدان وضع خطة قبل استقالة الأخير رسميا أو إقالته، كما طالبت المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، مشيرا إلى أن الخلافات بين الجانبين بشأن أفضل طريق للمضي قدما لا تزال قائمة.

وأفاد بأن درعي طلب تعيينه رئيس وزراء مناوبا وأصر على استمرار مشاركته في الحكومة الأمنية، بينما اقترح نتنياهو وسائل أخرى، بما في ذلك رئيس الكنيست، وهو ما رفضه درعي، مبينا أن نتنياهو عرض أيضا تمرير تشريع من شأنه أن يحد من حق المحكمة العليا في التدخل في التعيينات الوزارية، وهي خطوة يمكن للمحكمة أيضا أن تمنعها، بينما يسعى الائتلاف لإيجاد طريقة لتجاوز قرار المحكمة وإعطاء درعي منصبا رفيع المستوى.

وذكرت قناة "كان" العامة أن نتنياهو يخطط لإقالة درعي خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيتعين عليه الإعلان عن بديل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"