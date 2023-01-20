القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بنحو 219 مقذوفا خلال 24 ساعة

استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 219 صاروخا وقذيفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة فالنوفاخا وإلحاق أضرار في الأبنية السكنية ومرافق البنية التحتية.

ووفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، استهدفت القوات الأوكرانية بقصف مدفعي بقذائف من عيار 152 و155 ملم، بالإضافة إلى راجمات الصواريخ، وبالمجموع، تم تسجيل 23 استهدافا، وتم إطلاق 219 مقذوفا.

وتعرضت كل من مدينة فالنوفاخا ومدينة جورلوفكا ومدينة دونيتسك ومدينة ماكيفكا ومدينة ياسينوفاتايا لقصف القوات الأوكرانية.

وبحسب التقرير، تضررت 10 منشآت سكنية في مدينتي فالنوفاخا ودونيتسك، بالإضافة إلى منشأة بنية تحتية مدنية.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 41 عملية إطلاق للمقذوفات والصواريخ من جانب القوات الأوكرانية، على الجمهورية.

المصدر: RT