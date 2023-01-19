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الرئيس الأوكراني يهاجم المستشار الألماني بسبب توريدات الدبابات لأوكرانيا

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الرئيس الأوكراني يهاجم المستشار الألماني بسبب توريدات الدبابات لأوكرانيا
Globallookpress Ukraine Presidency
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انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موقف المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن توريدات دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في حديث لقناة ARD الألمانية، إنه "لا يمكن التصرف بهذه الطريقة، والحديث أنهم سيعملون ذلك في حال قامت بذلك أمريكا".

وتابع: "إن لم تكن هناك إرادة سياسية بهذا الشأن، لا يجب البحث عن المبررات. يجب أن تقولوا "لا" وليس الحديث حول أن أحدا غير مستعد بعد".

ومع ذلك أعرب زيلينسكي عن شكره على المساعدات التي قد قدمتها ألمانيا لأوكرانيا. وقال: "أريد أن يسمعه الجميع نحن ممتنون لألمانيا".

وكانت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" الألمانية قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن المستشار أولاف شولتز في اتصال هاتفي مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وافق على توريدات دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا فقط بشرط تقديم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" لكييف.

المصدر: تاس

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