السفارة الأمريكية تتابع قضية مواطنها المتهم بالتجسس في روسيا 

أفادت السفارة الأمريكية في موسكو بأنها تراقب عن كثب تطورات قضية التجسس، التي أثارها جهاز الأمن الفدرالي الروسي ضد مواطن أمريكي متهم.

وقالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لتاس يوم الخميس "نحن على إطلاع على تقارير غير مؤكدة حول قضية تتعلق بمواطن أمريكي متهم بالتجسس في روسيا"، وأضافت "ليس لدينا أي معلومات إضافية في الوقت الحالي، لكننا نتعامل مع هذه القضية، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وفقا لمسؤول البعثة الدبلوماسية، تتلقى السفارة الأمريكية بانتظام معلومات من السلطات الروسية حول "المحاكمات أو الأحكام أو التحركات التي تتعلق بالمواطنين الأمريكيين المحتجزين في الاتحاد الروسي".

في وقت سابق من يوم الخميس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي عن فتح قضية جنائية ضد مواطن أمريكي متهم بجمع معلومات استخباراتية حول مواقع تتعلق بالنشاط البيولوجي في روسيا، علما بأن نشاطه موجه ضد أمن الاتحاد الروسي. ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى. وقد يواجه المواطن الأمريكي ما يصل إلى 20 عاما في السجن.

المصدر: تاس