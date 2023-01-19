 
مباشر

لوغانسك: مكونات الطائرات المسيرة التي هاجمت منطقة بيلوفودسكي صنعت في أميركا

أخبار العالم

لوغانسك: مكونات الطائرات المسيرة التي هاجمت منطقة بيلوفودسكي صنعت في أميركا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulbb

تم تصنيع محركات وأجزاء من الطائرات المسيرة، التي شنت هجوما على منطقة بيلوفودسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية صباح الخميس، في الولايات المتحدة.

وذلك بحسب ما أعلنه الخميس المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

يوم الخميس، حاولت سبع طائرات مسيرة أوكرانية مهاجمة منطقة بيلوفودسكي، حسبما ذكرت الإدارة المحلية. وقد تم إسقاط طائرتين منها، فيما سقطت أربع أخرى في الغابات. ولا توجد إصابات.

وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في قناته على "تيليغرام" أنه قام بتحليل شظايا الطائرات المسيرة ووجد أن " محركاتها وأجزاء منها تم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا