تم تصنيع محركات وأجزاء من الطائرات المسيرة، التي شنت هجوما على منطقة بيلوفودسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية صباح الخميس، في الولايات المتحدة.

وذلك بحسب ما أعلنه الخميس المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

يوم الخميس، حاولت سبع طائرات مسيرة أوكرانية مهاجمة منطقة بيلوفودسكي، حسبما ذكرت الإدارة المحلية. وقد تم إسقاط طائرتين منها، فيما سقطت أربع أخرى في الغابات. ولا توجد إصابات.

وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في قناته على "تيليغرام" أنه قام بتحليل شظايا الطائرات المسيرة ووجد أن " محركاتها وأجزاء منها تم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: تاس