القوات الأمريكية: نتعقب سفينة روسية تقوم بالاستطلاع قرب جزر هاواي

أعلن خفر السواحل الأمريكي عن مراقبته لسفينة تابعة للبحرية الروسية بالقرب من جزر هاواي، بزعم أنّها تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية عن القوات الأمريكية المتمركزة هناك.

وقال خفر السواحل الأمريكي في بيان له: "يواصل خفر السواحل الأمريكي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تعقب سفينة روسية قبالة سواحل هاواي، والتي تعتبر من سفن الاستطلاع".

الجدير بالذكر أن جزر أرخبيل هاواي هي ولاية أمريكية، وموطن للعديد من قواعد القوات الجوية والبحرية الأمريكية.

المصدر: تاس