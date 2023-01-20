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السفير الروسي لدى إسرائيل: سنواصل العمل معا ضد تمجيد النازية

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السفير الروسي لدى إسرائيل: سنواصل العمل معا ضد تمجيد النازية
Dirk BleyerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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صرح السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، بأن روسيا وإسرائيل ستواصلان العمل معا في الأمم المتحدة ضد تمجيد النازية.

وتابع السفير، خلال نقاش في نادي "فالداي"، أن ذلك يعني "مواصلة العمل مع الزملاء الإسرائيليين على جميع المستويات وبجميع الأشكال للحفاظ على الذاكرة التاريخية، ومواجهة محاولات إعادة كتابة التاريخ، ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية، وتمجيد المجرمين النازيين وأتباعهم، والتقليل من أهمية المساهمة الحاسمة للجيش السوفيتي في تحقيق النصر على النازية".

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وقال السفير: "إننا نقدر عاليا الموقف المبدئي لإسرائيل بشأن هذه القضية، التي لا تخضع لأي تأثيرات انتهازية مؤقتة، ونحن متحدون في إدانة معاداة السامية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والكراهية العرقية، وسوف نعزز التنسيق في هذا الشأن، بما في ذلك داخل الأمم المتحدة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارا روسيا لمكافحة تمجيد النازية.

المصدر: نوفوستي

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