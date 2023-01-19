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لافروف من بيلاروس: الغرب الجماعي حوّل أوكرانيا إلى جسر للأنشطة الضارة بدولة الاتحاد

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لافروف من بيلاروس: الغرب الجماعي حوّل أوكرانيا إلى جسر للأنشطة الضارة بدولة الاتحاد
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك محاولات التدخل الغربي في شؤون البلدين، حيث قال بأن الغرب حوّل أوكرانيا إلى جسر للأنشطة الضارة بدولة الاتحاد.

وتابع لافروف: "لقد أكدنا بشكل خاص على المحاولات المستمرة من قبل الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات تقييدية أحادية الجانب وغير قانونية تهدف إلى تقويض اقتصاداتنا وأوضاعنا السياسية الداخلية، حيث لا تتردد واشنطن والبيروقراطيون الأوروبيون في التصريح بذلك علنا".

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جاء ذلك خلال زيارة للوزير الروسي إلى بيلاروس، حيث تابع الوزير بأن موسكو ومينسك قد وقعتا مذكرة بشأن تعزيز أمن روسيا وبيلاروس والحد من التهديدات التي تواجه البلدين من بلدان ثالثة.

وكان لافروف قد التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في وقت مبكر اليوم الخميس، حيث قال له، في إشارة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إن روسيا وحلفائها وأصدقائها في بيلاروس تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية دولة الاتحاد من التعديات المحتملة من الجيران الغربيين.

وصرح الرئيس لوكاشينكو من جانبه بأن الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد بيلاروس وروسيا على حد سواء، موضحا أن موسكو على علم بخطط الجيران الغربيين وليس أوكرانيا فقط.

المصدر: RT

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