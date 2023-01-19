رئيس كازاخستان يحل برلمان البلاد ويدعو لانتخابات مبكرة في 19 مارس المقبل

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف وقع مرسوما حول إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في كازاخستان في 19 مارس القادم.

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كذلك وقع توكايف مرسوما حول الإنهاء المبكر لصلاحيات الهيئات التمثيلية المحلية على جميع المستويات، وكلف لجنة الاقتراع المركزية باتخاذ إجراءات بهدف إعداد وإجراء انتخابات مبكرة للهيئات التمثيلية المحلية.

وقال توكايف إن سبب قراره بشأن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة يعود إلى إجراء الإصلاح الدستوري في البلاد.

وأوضح: " إجراء انتخابات مبكرة إلى المجلس (مجلس النواب) والهيئات التمثيلية المحلية يفرضه منطق الإصلاح الدستوري الذي أيده المواطنون في الاستفتاء العام. واعتمادا على نتائجه (الإصلاح الدستوري) انتقلت بلادنا الى استخدام القواعد الجديدة الأكثر عدلا وتنافسية لتشكيل الفرع التمثيلي للحكومة.

المصدر: تاس