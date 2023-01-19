الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على المحور الجنوبي لدونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية SU 25 في دونيتسك و5 مسسيرات أوكرانية وإحباط عدة محاولات هجومية أووكرانية على عدة محاور وسط تقدم قواتنا على المحور الجنوبي لدونيتسك

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك، استهدفت قواتنا وحدات من الألوية 14 و 92 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي، جمهورية لوغانسك الشعبية وإيفانوفكا بمنطقة خاركوف. وتمت تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

في اتجاه كراسني ليمانسك تم استهداف لواء الهجوم 95 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة قرية سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية واللواء الرابع والعشرين للقوات الأوكرانية في المنطقة، كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتكبد الجيش الأوكراني خسائر في صفوفه، أكثر من 60 بين قتيل وجريح.

في اتجاه دونيتسك، واصلت وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية من قواتنا عمليات هجومية ناجحة واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق غاليتسنوفكا وكراسناغوروفسكا، ونيفيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتمت تصفية ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا، وتم تدمير عدد من المركبات القتالية والمدرعات، وثلاث حوامل مدفعية ذاتية الدفع من طراز Caesar الفرنسية، ونظام مدفعي أمريكي الصنع M-777 ، ومدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، واثنتان من طراز Akatsia، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقة كارلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع في منطقة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في سياق العمليات الهجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، سيطرت قواتنا على مواقع حيوية وصفت أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

دمرت قواتنا 67 وحدة مدفعية تابعة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار بمناطق عدة.

أسقطت قواتنا مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 في دونيتسك.

أسقطت قواتنا 5 مسيرات أوكرانية في مناطق في لوغانسك.

منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم إسقاط 374 مقاتلة ، و200 مروحية، و 2903 مسيرة، و تدمير 401 نظام صواريخ مضاد للطائرات ، و 7569 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و985 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3865 مدافع وقذائف الهاون، و8113 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية