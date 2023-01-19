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الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على المحور الجنوبي لدونيتسك

"فاغنر" تعلن عن تحرير وحداتها بلدة قرب أرتيوموفسك

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Sputnik
رجل الأعمال ومؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بيرغوجين (صورة أرشيفية)
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صرح رجل الأعمال الروسي، مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بأن قوات "فاغنر" قامت بتحرير بلدة كليشيفكا على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

ووفقا لبريغوجين فإن بلدة كليشيفكا، إحدى الضواحي المهمة في أرتيوموفسك تخضع الآن بالكامل لسيطرة وحدات "فاغنر"، حيث كانت هناك معارك ضارية حول كليشيفكا.

وتابع بريغوجين: "هناك معارك ضارية حول كليشيفكا" إلا أنه وعد بتحرير أرتيوموفسك.

وكان الجيش الروسي قد سيطر على مدينة سوليدار بالكامل في 12 يناير الجاري، وشددت وزارة الدفاع على أن لهذا الأمر أهمية استراتيجية كبيرة لشن هجوم آخر، حيث يزيد ذلك من فرص تحرير أرتيوموفسك وسيفيرسك، كما يجعل من الممكن تدمير خط المواجهة، ويفتح الطريق أمام تحرير كراماتورسك وسلافيانسك.

المصدر: تاس

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