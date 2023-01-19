سفير روسيا لدى إسرائيل: محاولات إقصاء روسيا من التسوية في الشرق الأوسط فاشلة

قال السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، إن أي محاولات من جانب الغرب لإبعاد روسيا عن عملية التسوية في الشرق الأوسط لن تنجح.

وأوضح السفير الروسي اليوم الخميس خلال مناقشة "الحكومة الإسرائيلية الجديدة: أين سيتأرجح نواس السياسة الخارجية؟" في منتدى فالداي، أن "أي محاولات من جانب شركائنا الغربيين السابقين لإقصاء روسيا من عملية حل الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية أو السورية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنجح"، مضيفا أن "التاريخ أظهر مرارا وتكرارا أن محاولات واشنطن احتكار عملية التسوية في الشرق الأوسط لا طائل من ورائها وتؤدي إلى نتائج عكسية ".

وأشار فيكتوروف إلى أن الجانب الروسي مستعد دائما للتعاون مع إسرائيل في قضايا الأمن الإقليمي.

وقال: "نحن منفتحون دائما على العمل مع الشركاء الإسرائيليين في موضوع الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك بعض الجوانب المتعلقة بأنشطة اللاعبين الإقليميين الآخرين، وهذه الجوانب، تهم إسرائيل".

كما شدد الدبلوماسي الروسي على أن موسكو تؤيد الاستئناف في أقرب وقت ممكن لأنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي).

المصدر: تاس