ماسك يجري استطلاعا على "تويتر" حول منتدى دافوس وسيطرته على العالم

أجرى رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، استطلاعا على "تويتر" طلب فيه من المستخدمين أن يقرروا إذا ما كان منتدى دافوس الاقتصادي يجب أن يدير العالم.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 86٪ من المشاركين اختاروا الإجابة "لا".

وأكد ماسك أن المنتدى أصبح "حكومة عالمية غير منتخبة لا يريدها الناس".

وأفادت صحيفة "بيلد" نقلا عن إحدى بائعات الهوى بتسجيلها إقبالا غير مسبوق على خدمات العاهرات من رواد منتدى "دافوس" الاقتصادي، حيث أنفق بعضهم 2300 يورو لقضاء الليل في مخادع البغايا.

المصدر: RT