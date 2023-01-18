واشنطن تنفي معرفتها بأسباب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن واشنطن ليست على علم بأسباب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني ومرافقيه في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف اليوم.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن كيربي قوله: "ليس لدينا أي معلومات حول سبب الحادث. أوكرانيا تحقق، ونحن بالتأكيد لن نكون متقدمين على جهودهم في هذا الشأن".

وأعرب كيربي عن تعازيه في هذه المأساة.

في 18 يناير، تحطمت طائرة هليكوبتر في بروفاري، وهي مدينة تابعة لكييف، ما أسفر عن مقتل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين.

تدرس دائرة الأمن الأوكرانية ثلاث فرضيات لتحطم المروحية، هي عدم الالتزام بقواعد الطيران، حدوث عطل فني في المروحية، وتدبير حادث متعمد.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ في أوكرانيا أن 14 شخصا قتلوا في حادث تحطم طائرة الهليكوبتر.

RT