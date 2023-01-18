إخلاء سبيل صحفي باكستاني متهم بتسريب بيانات ضريبية عن قائد الجيش السابق

أخلت السلطات الباكستانية سبيل صحفي بكفالة بعد توقيفه في مدينة لاهور شرقي البلاد، للاشتباه في تسريبه بيانات ضريبية عن قائد الجيش السابق وعائلته.

قناة "بي أو إل" الإخبارية، التي يعمل فيها الصحفي شهيد أسلم، أفادت بأن محكمة في إسلام أباد وافقت على إطلاق سراح أسلم بكفالة وأنه من المتوقع إطلاق سراحه الخميس بعد الانتهاء من الأوراق.

جاء أمر المحكمة بالإفراج عن أسلم بعد أقل من أسبوع من مداهمة وكالة التحقيقات الفيدرالية شقته في لاهور ونقله إلى العاصمة إسلام أباد.

يأتي هذا التطور بعد يوم من مطالبة لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك باكستان بالإفراج عن أسلم والسماح لوسائل الإعلام بتقديم تقارير بحرية وبشكل مستقل عن المسؤولين العسكريين.

وكانت لجنة حماية الصحفيين، قالت في بيان الثلاثاء الماضي إن السلطات الباكستانية اتهمت أسلم بالتورط في مقال نُشر في موقع الأخبار الرقمية "فاكت فوكس" الواقع في باكستان، في 19 نوفمبر، واستخدم المقال بيانات ضريبية مسربة للإبلاغ عن أصول الجنرال قمر جاويد باجوا وعائلته. ونفى أسلم تورطه.

ورغم إصرار الحكومات الحالية والسابقة على دعم حرية التعبير، إلا أن عددا من الصحفيين تعرضوا للاعتداء والاحتجاز من قبل الشرطة.

المصدر: "أ ب"