الدفاع التركية: جيشنا ثاني أقوى جيش في "الناتو" (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد لقواتها المشاركة في مناورات "الناتو"، وأشارت في تغريدة على "تويتر" إلى أن الجيش التركي ثاني أقوى جيش في "الناتو" بعد الجيش الأمريكي.

وأكدت الوزارة استمرار الجيش في الإسهام بقوة الحلف، وأضافت أن "تركيا القوية تعني أن الناتو حلف قوي".

Turkish Armed Forces, the second largest army in NATO, continues to support the alliance by contributing to NATO with its great power on land, naval and air as a force multiplier.



Strong Türkiye Means Strong #NATO and Strong Alliance.#WeAreNATOpic.twitter.com/zcGu5dfC4z — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2023

المصدر: الأناضول