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الدفاع التركية: جيشنا ثاني أقوى جيش في "الناتو" (فيديو)

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الدفاع التركية: جيشنا ثاني أقوى جيش في
AFP
الدفاع التركية: جيشنا هو ثاني أكبر الجيوش في "الناتو"
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نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد لقواتها المشاركة في مناورات "الناتو"، وأشارت في تغريدة على "تويتر" إلى أن الجيش التركي ثاني أقوى جيش في "الناتو" بعد الجيش الأمريكي.

وأكدت الوزارة استمرار الجيش في الإسهام بقوة الحلف، وأضافت أن "تركيا القوية تعني أن الناتو حلف قوي".

المصدر: الأناضول

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