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زيلينسكي يبعث رسالة إلى الرئيس الصيني يدعوه فيها للحوار

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زيلينسكي يبعث رسالة إلى الرئيس الصيني يدعوه فيها للحوار
AFP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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بعث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دعاه فيها إلى الحوار.

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وأكدت زوجته أولينا زيلينسكا يوم الأربعاء أنها نقلت الرسالة إلى الوفد الصيني في منتدى دافوس بسويسرا.

وقالت زيلينسكا خلال مؤتمر صحفي إن الرسالة "لفتة ودعوة للحوار وتأمل أن يتم الرد على هذه الدعوة".

ويرأس الوفد الصيني في دافوس نائب رئيس مجلس الدولة، ليو هي.

وكان الرئيس الأوكراني قد صرّح لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في أغسطس بأنه طلب إجراء حوار مع الرئيس شي، ويرى أنه سيكون مفيدا.

المصدر: أ ف ب

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