أعلنت وزارة الداخلية في مقاطعة خيرسون العثور على أسلحة ووثائق عسكرية أوكرانية وشارات نازية لكتيبة "القطاع الأيمن"، تركتها قوات كييف في بلدة أليوشكي في المقاطعة الروسية الجديدة.

وجاء في بيان الوزارة: "ضبطت الشرطة في اليوشكي 3 قنابل، وبزات رسمية، وشعارات القوات الأوكرانية، وأعلام تنظيم "القطاع الأيمن" النازي، ووثائق عسكرية، في حين يجري التحقيق لمعرفة الجهة المرتبطة بالمضبوطات.

وأضافت أنه تم العثور على مخبأ آخر للذخيرة بالقرب من قرية ستريلكوفو، شملت قاذفين محمولين غربيي الصنع، و3 آلاف طلقة، و3 قنابل يدوية، وقذيفة 30 عيار مم وقنبلة دخانية.

المصدر: نوفوستي