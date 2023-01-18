دبلوماسي روسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق جميع أهدافها وجاهزون لأي تطور للأحداث

أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن نظام كييف وأسياده الغربيين يمكن أن يوقفوا الأعمال القتالية في أي وقت، مقترحات روسيا معروفة وما زالت سارية.

وقال غافريلوف: "يمكن لنظام كييف والقيمين الغربيين الذين يقفون وراءه وقف الأعمال القتالية في أي لحظة. مقترحات روسيا بشأن اجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الأمنية على بلدنا معروفة جيدا وما زالت سارية".

وأضاف: "نجاحات العملية العسكرية الخاصة آخذة في الازدياد، وهو أمر حتمي، وكذلك تنفيذ الأهداف التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية لروسيا".

وأضاف "سنحققها بأي طريقة ممكنة ومستعدون لأي تطور للأحداث".

المصدر: نوفوستي