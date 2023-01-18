ألمانيا.. مقتل 3 نزلاء وإصابة 12 في حريق بدار لرعاية المسنين جنوب البلاد (صور)

تبحث الشرطة الألمانية عن سبب اندلاع حريق أدى إلى مقتل 3 نزلاء في دار رعاية للأمراض النفسية للمسنين جنوب البلاد مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأسفر الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني من الدار الكائنة في رويتلينغن، عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 53 عاما ورجلين أحدهما في الثالثة والسبعين والآخر في الثامنة والثمانين من العمر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنهم لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان، بحسب النتائج الأولية لعمال الإنقاذ.

كما أصيبت سيدة تبلغ من العمر 57 عاما بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 11 شخصا بجروح طفيفة.

Feuer in Reutlingen - Drei Menschen nach Brand tot

- SWR Aktuell #AprizionDEhttps://t.co/vskZYnkeWLpic.twitter.com/clWVUKp44H — Aprizion Deutschland News 1 (@aprizion_de) January 18, 2023

وقالت الشرطة الألمانية في تحديث مساء الأربعاء، إنها تحقق مع مواطن يبلغ من العمر 57 عاما للاشتباه في إشعاله النار في المنشأة.

#Update zum Brand am Dienstagabend in #Reutlingen: Gegen eine 57-jährige Bewohnerin der Einrichtung wird wegen des Verdachts des dreifachen Mordes und elffachen Mordversuchs ermittelt. Sie wird verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben.



Mehr dazu: https://t.co/OfNl5XcTxIhttps://t.co/aiXBFpJlLj — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) January 18, 2023

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية