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ألمانيا.. مقتل 3 نزلاء وإصابة 12 في حريق بدار لرعاية المسنين جنوب البلاد (صور)

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ألمانيا.. مقتل 3 نزلاء وإصابة 12 في حريق بدار لرعاية المسنين جنوب البلاد (صور)
Globallookpress
ألمانيا.. مقتل 3 نزلاء وإصابة 12 آخرين في حريق بدار لرعاية المسنين جنوب البلاد
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تبحث الشرطة الألمانية عن سبب اندلاع حريق أدى إلى مقتل 3 نزلاء في دار رعاية للأمراض النفسية للمسنين جنوب البلاد مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأسفر الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني من الدار الكائنة في رويتلينغن، عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 53 عاما ورجلين أحدهما في الثالثة والسبعين والآخر في الثامنة والثمانين من العمر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنهم لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان، بحسب النتائج الأولية لعمال الإنقاذ.

كما أصيبت سيدة تبلغ من العمر 57 عاما بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 11 شخصا بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة الألمانية في تحديث مساء الأربعاء، إنها تحقق مع مواطن يبلغ من العمر 57 عاما للاشتباه في إشعاله النار في المنشأة.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

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