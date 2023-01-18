الجيش الكوري الجنوبي يستأنف البحث عن طائرة بدون طيار بعد تحليقها بالقرب من قاعدة للدفاع الصاروخي

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن أفراد الجيش والشرطة استأنفوا البحث عن طائرة مسيرة مدنية يعتقد أنها سقطت بعد تحليقها بالقرب من وحدة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" أمس الثلاثاء.

وتجري السلطات عمليات البحث في المناطق القريبة من القاعدة الواقعة في "سيونغجو"، على بعد 217 كيلومترا جنوب سيئول، بينما تحقق الشرطة في هوية صاحب الطائرة المسيرة والغرض من إرسالها.

وقال الجيش إن احتمالية إرسال الطائرة المسيرة لغرض التجسس تبدو منخفضة.

وقد رصد أفراد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الطائرة لأول مرة وهي تحلق باتجاه القاعدة في الساعة 12:54 مساء أمس الثلاثاء، واستخدموا بندقية تشويش لإسقاطها، وفقا لمصادر عسكرية.

وقام أفراد من الجيش والشرطة بتمشيط المناطق القريبة من القاعدة للعثور على الطائرة، لكن البحث توقف بعد غروب شمس الثلاثاء.

وأكد الجيش الثامن التابع للقيادة الأمريكية لاحقا أن قوات الأمن التابعة للحلفاء رصدت الطائرة بالقرب من قاعدة "ثاد"، وتحركت بسرعة لمنع دخولها، و"نعمل حاليا مع شركائنا في كوريا الجنوبية للتحقيق في الحادث".

يذكر أن الجيش الكوري الجنوبي يسعى جاهدا لبناء قدرات مضادة للطائرات بدون طيار، في أعقاب تسلل الطائرات المسيرة من كوريا الشمالية في الشهر الماضي، مما كشف عن أوجه القصور في القدرات الدفاعية الجوية.

المصدر: "يونهاب"