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غوتيريش: الوضع في أوكرانيا بعيد كل البعد عن تحقيق السلام

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غوتيريش: الوضع في أوكرانيا بعيد كل البعد عن تحقيق السلام
AFP
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن النزاع في أوكرانيا لا يزال مستمرا، والوضع في هذه الدولة بعيد كل البعد عن تحقيق السلام.

وأضاف: "نحن نحقق التقدم حيثما أمكن ذلك، لا سيما في تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا".

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وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "ولكننا لا نزال بعيدين كل البعد عن تحقيق السلام في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشار الأمين العام إلى العواقب العالمية العميقة، لما يحدث على أسعار الغذاء والطاقة العالمية، وبالنسبة للتجارة وسلاسل التوريد ولقضايا السلامة النووية.

المصدر: نوفوستي

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