جامعة أمريكية تفصل أستاذة فنون عرضت لوحة تصور النبي محمد

قررت أستاذة فنون في إحدى الجامعات الأمريكية مقاضاة الجامعة التي فصلتها بعد أن اعترضت طالبة مسلمة على "تصوير" النبي محمد في دورة فنية.

وتزعم إيريكا لوبيز براتر، في دعواها أن جامعة "هاملين" أخضعتها للتمييز الديني والتشهير مما أضر بسمعتها المهنية والشخصية.

وقال محاموها في بيان "من بين أمور أخرى، أشارت الجامعة من خلال إدارتها، إلى تصرفات الدكتورة لوبيز براتر على أنها معادية للإسلام بشكل لا يمكن إنكاره. التعليقات مثل هذه، التي تم نشرها الآن في تقارير إخبارية حول العالم، ستتبع الدكتورة لوبيز براتر طوال حياتها المهنية، مما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على الحصول على منصب ثابت في أي مؤسسة للتعليم العالي".

NEW: Professor Erika Lopez Prater Sues Hamline University for Religious Discrimination and Defamation @MPRnewspic.twitter.com/SX0xb963eQ — Nina Moini (@ninamoini) January 17, 2023

هذا وأصدر رئيس جامعة "هاملين"، فاينيس ميللر، بيانا قال فيه إن "الاتصالات والمقالات ومقالات الرأي الأخيرة دفعت الجامعة إلى مراجعة أعمالها وإعادة فحصها. ومثل جميع المؤسسات، نخطئ في بعض الأحيان"، مضيفا: "من أجل الاستماع من طلابنا المسلمين ودعمهم، تم استخدام لغة لا تعكس مشاعرنا تجاه الحرية الأكاديمية. بناء على كل ما تعلمناه، قررنا أن استخدامنا لمصطلح "معادون للإسلام" كان خاطئا".

ولم يتطرق البيان إلى الدعوى، لكنه قال إن الجامعة تدعم الحرية الأكاديمية، والتي يجب أن تتعايش مع دعم الطلاب.

وفي أكتوبر الماضي، عرضت لوبيز براتر لوحة من القرن الرابع عشر تصور النبي محمد في درس عن الفن الإسلامي. بالنسبة للمسلمين، فإن التصوير المرئي للنبي محمد هو انتهاك للعقيدة.

المصدر: "الإندبندنت"