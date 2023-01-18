هل ظهر "رجل بوتين"في ألمانيا.. الإعلام يفتش في الدفاتر القديمة لوزير الدفاع الألماني الجديد

أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن بوريس بيستوريوس الذي لم يتول رسميا منصب وزير الدفاع الألماني بعد، إلى كان انتقد سابقا العقوبات المفروضة على روسيا وأشار إلى أنها تضر بألمانيا.

وقد اندلعت خلافات بالفعل حول شخصية بيستوريوس بسبب موقفه السياسي تجاه روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" يوم أمس الثلاثاء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن بيستوريوس كان قد انتقد سابقا العقوبات المفروضة على موسكو، مشيرا إلى أنها تضر بألمانيا، وقال في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "يجب أن يكون هذا سببا لمراجعة العقوبات، فإذا لم تحقق هدفها عليك أن تسأل نفسك ما إذا كان قد تم اختيار الأدوات المناسبة".

إقرأ المزيد

وقد التقى وزير الدفاع المرتقب بدبلوماسيين روس وكان عضوا في مجموعة الصداقة الألمانية الروسية في بوندسرات، حيث كانت ترأس المنتدى قبل حله رئيسة وزراء ولاية ملكنبورغ بوميرانيا الغربية، مانويلا شفيزيغ، التي تعرضت للتوبيخ مرارا وتكرارا بسبب آرائها المؤيدة لروسيا.

وبعد أحداث 2014، دعا بيستوريوس، بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، إلى تكثيف التعاون بين المدينتين في البلدين.

وتابعت "بيلد": "إنذار كبير: هل عين المستشار أولاف شولتس رجلا لرئاسة الدفاع يقلل من أهمية التهديد الذي يمثله بوتين؟" مشيرة إلى عدد من أعضاء الفرع الساكسوني السفلي للحزب الاشتراكي الديمقراطي لألمانيا والذين يؤيدون العلاقات الحميمة مع روسيا. كما نوهت الصحيفة إلى أن بيستوريوس التقى ذات مرة مع دوريس شرودر كوبف، الزوجة السابقة للمستشار السابق غيرهارد شرودر، وفي هذا الصدد أشارت "بيلد" إلى ألكسندر راهر، المحلل السياسي المعروف، والذي كتب عن تعيين الوزير الجديد أنه "بمعرفة تعاطف دوريس مع روسيا، يمكن افتراض أن بيستوريوس، على عكس عدد من السياسيين الألمان، لا يكره روسيا".

المصدر: تاس