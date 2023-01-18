"واجهت خطرا محدقا وشيكا".. طائرة ركاب أسترالية تهبط في سيدني بعد إطلاق نداء استغاثة

هرعت سيارات الإسعاف إلى مطار سيدني بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد أن أطلقت طائرة ركاب تابعة لشركة "كوانتاس" الأسترالية نداء استغاثة وهي في الجو.

ويعتقد أن الرحلة "كيو أف 144" الآتية من نيوزيلندا كان على متنها أكثر من مئة راكب، وفق ما أفادت متحدثة باسم جهاز الإسعاف.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "آي بي سي" الرسمية الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 تهبط بسلام في مطار سيدني قبل أن تتوقف على المدرج.

Qantas plane lands safely in Australia after calling May Day at seahttps://t.co/2gNjpRaAe1 — newsfet (@newsfet777) January 18, 2023

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية أنه في حالة تأهب في إطار خطة طوارئ، بعد أن أرسلت الطائرة نداء استغاثة فيما كانت تحلق فوق بحر تسمانيا بين أستراليا ونيوزيلندا.

وأفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الطائرة واجهت مشاكل في أحد محركيها.

وطائرة بوينغ 737-800 لديها محركان ويمكن أن تهبط بأمان مستخدمة واحدا منهما.

وبحسب الهيئة الناظمة للطيران التابعة للحكومة الأسترالية، فإن نداء الاستغاثة أشار إلى أن "طائرة تواجه خطرا محدقا وشيكا وتتطلب مساعدة فورية".

A Qantas flight from Auckland to Australia has suffered engine failure over the Tasman Sea, with the pilot making a mayday call and preparing for the worst.



Firefighters were on standby as the 737 came in to land, safely touching down after a tense hour in the sky. #9Newspic.twitter.com/NLjBz0EwaV — 9News Melbourne (@9NewsMelb) January 18, 2023

المصدر: أ ف ب