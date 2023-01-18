هاريس ترفض أن تجثو على ركبتيها لالتقاط صورة إلى جانب بايدن (فيديو)

رفضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تجثو على ركبة واحدة، لالتقاط صورة مع الرئيس وفريق كرة سلة كان يزور البيت الأبيض.

والتقطت اللحظة المحرجة عبر الفيديو، خلال التقاط مجموعة من الصور مع فريق Golden State Warriors. وظهر بايدن وهاريس يناقشان كيفية التقاط الصورة. ثم انحنى الرئيس على ركبة واحدة، ويمكن رؤية مدرب الفريق ستيف كير وهو يقول "لا" ويشير بيده في إشارة إلى رفضه لخطوة الرئيس.

وبدا بايدن مبتسما وهو يجثو على ركبته، فيما قالت هاريس وهي مبتسمة: "أنا لن أفعل ذلك". ووفقت بين لاعبي الفريق لالتقاط الصورة.

Joe Biden elicits a reaction from the Golden State Warriors after he drops to one knee in front of Kamala Harris for a picture with the team.



Harris indicates "I'm not doing that" as she remains standing pic.twitter.com/Dw4GgeYodh — Charlie Spiering (@charliespiering) January 17, 2023

المصدر: "فوكس نيوز"