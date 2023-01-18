مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة يعلق بوقاحة على اجتماع مزمع لمجلس الأمن

أظهر مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا، مرة أخرى وقاحته ومستوى ثقافته الدبلوماسية الهابط في أروقة الأمم المتحدة.

وأعلن مندوب روسيا مطالبة البعثة الروسية بعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن في الـ20 من الشهر الجاري لبحث استمرار قصف قوات كييف المدنيين في دونباس منذ عام 2014.

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ورد مندوب أوكرانيا على سؤال الصحفيين حول توقعاته من الاجتماع قائلا: "لا أتوقع أي شيء. أتوقع ما قلته لكم قبل خمس دقائق. روسيا ترغب في إرسال "رسائل عشوائية". وهذا ليس مهذبا للغاية، ولكن حتى الفضلات يتم الاستفادة منها، لأنها أسمدة".

وأضاف أن نية روسيا "إرسال بريد عشوائي" في مجلس الأمن هي جعل المزيد من الدول تتعب من التفاوض حول أوكرانيا في مجلس الأمن.

المصدر: نوفوستي