واشنطن: مطالبة موسكو باعتراف أوكرانيا بالواقع الجديد لن يمثّل أساسا للمفاوضات

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن المطالب الروسية بأن تعترف أوكرانيا "بالواقع الجديد على الأرض" لا يمكن أن يمثل أساسا للمفاوضات.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في واشنطن، يوم الثلاثاء: "هناك حديث يحاول الروس الترويج له منذ أسابيع وأشهر كثيرة، حول أنهم يهتمون بالدبلوماسية وأوكرانيا ونحن لا، وهذا غير صحيح على الإطلاق طبعا".

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وأضاف: "يجب النظر إلى تصريحات بوتين نفسه، التي جاءت خلال مكالمته الأخيرة مع الرئيس التركي أردوغان، حيث قال إنه ما دامت أوكرانيا لم تعترف بالواقع الجديد على الأرض، حسب تعبيره، فلا يوجد هناك أي موضوع للنقاش".

وتابع: "وبعبارة أخرى، إن لم تقبل أوكرانيا وتعترف بأن الأراضي التي انتزعتها روسيا بالقوة لن تعود، فلن يكون هناك أي موضوع للنقاش، وهذا بالطبع لن يكون بداية لأي شيء".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لكييف حتى الآن بلغت نحو 25 مليار دولار.

المصدر: RT