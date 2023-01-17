الأمم المتحدة قلقة من مشروعي قانونين في أوكرانيا "قد ينتهكان حرية الأديان"

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من مشروعي قانونين جديدين في أوكرانيا "قد ينتهكان حرية الأديان"، حيث يحظران المنظمات الدينية المرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وفي كلمة لها بمجلس الأمن دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، السلطات الأوكرانية إلى "ضمان أن أي عمليات تفتيش بالكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية وفي أماكن العبادة تتم وفقا للقانون الدولي، حتى يتم منح المتهمين حقوقا قضائية عادلة"، وأضافت: "نشعر بالقلق من أن المشروعين الأوكرانيين - 8221 و 8262 - قد يقوضان الحق في حرية الدين أو المعتقد".

وحثت المسؤولة الأممية الطرفين على "ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والدين دون تمييز".

ويعد نظام كييف حاليا مشروعات قوانين تحظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا إلى جانب اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية.

ويأتي ذلك بعد أن داهمت أجهزة الأمن الأوكرانية أديرة للمسيحيين الأرثوذكس في كييف بزعم "منع "استخدام مباني الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لإخفاء مجموعات التخريب والاستطلاع والمواطنين الأجانب وتخزين الأسلحة.

المصدر: "سبوتنيك"