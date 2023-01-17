إسبانيا: قيمة المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا بلغت 300 مليون يورو

أعلن رئيس الوزراء الإسبانيي، بيدرو سانشيز، أنه منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، صرفت الحكومة الإسبانية أكثر من 300 مليون يورو مساعدات عسكرية لكييف.

وقال سانشيز متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية: "خصصت إسبانيا العام الماضي أكبر حزمة مساعدات إنسانية في تاريخها للشعب الأوكراني، حيث قدمت دعما عسكريا بقيمة تزيد عن 300 مليون يورو".

وأشار إلى أن إسبانيا قدمت أيضا حماية مؤقتة لأكثر من 150 ألف لاجئ أوكراني وأن بلاده ستواصل دعم كييف.

وأضاف: "الرئيس زيلينسكي... نحن معك!".

المصدر: نوفوستي