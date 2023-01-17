فرنسا.. إخلاء مدرسة ثانوية في نيس بعد تلقيها طردا مشبوها

ذكر موقع nice matin الفرنسي، أنه تم إخلاء مدرسة ماسينا الثانوية في نيس صباح يوم الثلاثاء، بعد تلقيها طردا مشبوها زعمت المصادر أن "مصدره روسيا".

وأفاد الموقع بأنه تم إجلاء 1700 طالب و200 بالغ من المدرسة وأضاف أن الطرد الذي زعم أنه مشبوه يحوي شوكولاتة.

وأكد الموقع الفرنسي أن الطلاب تمكنوا من العودة إلى الفصول الدراسية.

وذكر أن الطرد المشبوه وهو عبارة عن صندوق كرتوني يحمل نقشا باللغة السيريلية.

وصرح مدير المدرسة جيل كليكزيك: "لقد كانت موجهة بشكل خاص إلى المؤسسة بأكملها.. أبلغنا الشرطة على الفور التي وصلت بسرعة كبيرة وقمنا بإجلاء 1700 طالب و200 بالغ".

وذكر أنه تم إرسال خبراء إزالة الألغام إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إزالة الشك، مؤكدا أن الشوكولاتة كانت داخل العلبة.

المصدر: موقع "nice matin" الفرنسي