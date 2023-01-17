الدفاع البلغارية تنفي معلومات حول توريد دبابات "تي-72" إلى أوكرانيا

أفاد التلفزيون الوطني البلغاري بأن وزير دفاع البلاد ديميتر ستويانوف نفى معلومات عن بيع دبابات من طراز "تي-72" إلى أوكرانيا.

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ونقلت عن الوزير قوله: "خلال العام الماضي لم تقم وزارة الدفاع ببيع دبابات من طراز "تي-72" لأحد". إنها من ممتلكات الجيش البلغاري وهي مرابطة في تشكيلاتنا. وينص قرار البرلمان البلغاري بوضوح على إمكانية توريد أسلحة (صغيرة) ومعدات لمساعدة أوكرانيا. لم نقم بتوريد دبابات "تي-72" وأنظمة "أس-300" وطائرات "ميغ-27" و"سو-25".

وأضاف أن تكلفة المعدات العسكرية التي تم تسليمها لأوكرانيا سيتم سدادها من الصندوق الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا يحق له كشف هذا المبلغ. وتابع أن قيمة المساعدة الإنسانية من جانب وزارة الدفاع البلغارية لأوكرانيا بما فيها الخوذات والدروع الواقية ومستلزمات الإسعافات الأولية والملابس تبلغ حوالي 7 ملايين ليف (5,5 مليون دولار).

وكشفت وكالة "بلومبرغ"، سابقا، بيانات عن المساعدات العسكرية التي تلقتها كييف من حلفائها الغربيين. وأكدت الوكالة أن بلغاريا قامت بتوريد طائرات "سو-25" ودبابات "تي-72" إلى أوكرانيا. من جهتها نفت وزارة الدفاع أمس الاثنين معلومات عن تسليم طائراتها من طراز "سو-25" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي