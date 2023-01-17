وزارة الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان وتبلغه احتجاجا شديد اللهجة

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي لدى عمان، وأبلغته استياء الأردن من اعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق السفير الأردني لدى تل أبيب، خلال توجهه للصلاة في المسجد الأقصى.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأردنية، أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، أدانت فيها كافة الإجراءات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، مؤكدة أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى تتبع لوزارة الشؤون والمقدسات الأردنية، وأن الأردن هي الجهة القانونية الوحيدة التي تمتلك الحق في إدارة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه.

كما طالبت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، إسرائيل بضرورة الامتثال للقوانين الدولية، المتعلقة بمدينة القدس الشرقية، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، باعتبارها مدينة محتلة، والحفاظ على الوضع التاريخي الخاص بمقدساتها، والكف عن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تمس حرمة المسجد الأقصى، وعدم المساس بصلاحيات وزارة الشؤون والمقدسات الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة التي تمتلك الحق في إدارة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه.

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية