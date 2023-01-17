سان فرانسيسكو تقترح تعويضات مالية ضخمة للمقيمين فيها من أصول إفريقية

اقترحت لجنة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، دفع تعويض يبلغ 5 ملايين دولار، لكل مقيم في المدينة من أصول إفريقية تعويضا عن "عقود من الضرر الذي تعرضوا له".

وقالت اللجنة الاستشارية للتعويضات الأمريكية الإفريقية في فرانسيسكو في تقرير إن "دفع مبلغ مقطوع من شأنه أن يعوض السكان المتضررين، وسيعوض الخسائر الاقتصادية وخسائر الفرص التي تكبدها سكان سان فرانسيسكو السود، بشكل جماعي، نتيجة لكل من القرارات المتعمدة والأضرار غير المقصودة التي ترتكبها سياسة المدينة".

وقد يكلف الاقتراح المدينة التي تبلغ ميزانيتها 14 مليار دولار، ما يقرب من 50 مليار دولار.

واقترحت اللجنة أيضا إلغاء جميع الديون المرتبطة بالقروض التعليمية والشخصية وبطاقات الائتمان والقروض للأسر السوداء، مشددة على أن "التعويضات يجب أن تكون مناسبة وفعالة وسريعة وأن تمون متناسبة خطورة الانتهاكات والأضرار التي لحقت بالسود".

وأضافت: "أعضاء المجتمع الأسود يطالبون بتعويضات ليس لعلاج العبودية ولكن لمعالجة السياسات العامة التي تم إنشاؤها لإخضاع السود في سان فرانسيسكو من خلال دعم وتوسيع نية وإرث العبودية".

المصدر: "نيويورك بوست"