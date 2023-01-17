ولاية أسترالية ستسمح للمراهقين باختيار جنسهم اعتبارا من سن 16 عاما

قالت صحيفة The Australian، إن سلطات ولاية كوينزلاند الأسترالية تعتزم إقرار قانون يسمح للمراهقين بتغيير جنسهم اعتبارا من سن 16 عاما.

ووفقا للصحيفة، سيسهل القانون الجديد على المتحولين جنسيا الحصول على وثائق تغيير الجنس، ويمنح الوالدين خيار عدم الإشارة إلى جنس طفلهم في شهادة الميلاد.

إقرأ المزيد

وبحسب الصحيفة، بعد موافقة برلمان الولاية على التشريع الجديد، سيتمكن المراهقون من سن 16 عاما من التقدم للحصول على شهادة الاعتراف بجنسهم.

لن يتطلب ذلك تقديم تقرير طبي عن اضطراب الهوية الجنسية، كما هو مطلوب حاليا، ويكفي الحصول على موافقة الوالدين وشهادة من شخص بالغ "عرف المراهق لمدة عام على الأقل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما سيحتاجون إلى إذن الوالدين لتغيير البيانات الموجودة في شهادة الميلاد، ولكن يمكنهم الذهاب إلى المحكمة إذا لم يدعم آباؤهم الطلب.

وسيتمكن الشخص البالغ الذي أعلن عن تغيير في هويته الجنسية، من التقدم واستلام مستندات جديدة خلال الموعد القانوني النهائي. لن تلزم أية مستندات إضافية لإصدار شهادة جديدة.

المصدر: تاس