قديروف يعلق على الوضع في أوكرانيا ويستذكر كلمات من بوتين

استذكر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في تعليقه على الوضع في أوكرانيا مقولة مأثورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الغاية من بقاء العالم إن فنيت روسيا.

وقال قديروف: "روسيا دولة عظمى، دولة نووية. روسيا لن تسمح أبدا لنفسها بالخسارة في أي مواجهة. يمكننا الضغط على الزر، والسلام عليكم. كما قال رئيسنا: ما الغاية من بقاء العالم إن فنيت روسيا؟ لا نريد أن يعيش هؤلاء الشياطين لنفنى نحن... نحن إلى الجنّة وهم إلى النار".

وقال قديروف في وقت سابق إنه إذا اعتبرنا خصوم روسيا مجتمعا دوليا (كما يصفون أنفسهم)، فهذا يعني أن النزاع في أوكرانيا حرب عالمية ثالثة.

المصدر: نوفوستي