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طهران تنتقد اعتبار رئيس كوريا الجنوبية أن إيران "عدو" للإمارات كجارته الشمالية لبلاده

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طهران تنتقد اعتبار رئيس كوريا الجنوبية أن إيران
AFP
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انتقدت الحكومة الإيرانية تصريح رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، خلال زيارته إلى الإمارات حول أن إيران عدو للإمارات، كما كوريا الشمالية عدو لبلاده.


وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "نحقق في التصريحات التدخلية لرئيس كوريا الجنوبية بشأن العلاقات بين إيران والإمارات كدولتين جارتين وصديقتين.. وننتظر توضيح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بهذا الصدد".
وأضاف البيان: "التصريحات التي نقلت عن الرئيس الكوري تشير إلى نقص كامل في المعرفة حول العلاقات التاريخية والودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول منطقة الخليج"، مضيفا "وزارة الخارجية تتابع بجدية المواقف الأخيرة لكوريا الجنوبية، وخاصة تصريحات رئيسها بشأن العلاقات بين إيران والإمارات والتي تفتقر إلى أدنى شرعية دبلوماسية".

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المصدر: وكالة إرنا

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