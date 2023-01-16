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اصطفاف طابور من السفن يمتد لكيلومترات بانتظار عبور البوسفور

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اصطفاف طابور من السفن يمتد لكيلومترات بانتظار عبور البوسفور
Legion-Media Onur Dogman / SOPA Images/Sipa USA
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن طابورا من السفن يمتد لعدة كيلومترات في بحر مرمرة، ينتظر عبور البوسفور بعد حادث جنوح سفينة في المضيق.

وأشارت الوكالة إلى أن طول الطابور في بحر مرمرة بلغ ما لا يقل عن 45 كيلومترا، وهو يضم أكثر من 75 سفينة، بما فيها ما لا يقل عن 35 ناقلة نفطية.

وفي الجانب الآخر من المضيق تنتظر نحو 40 سفينة إمكانية العبور، حسب بيانات المواقع المتابعة للملاحة البحرية.

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ويأتي ذلك في أعقاب حادث جنوح سفينة شحن، أبحرت من أوكرانيا، في مضيق البوسفور صباح الاثنين.

وأكد خفر السواحل التركي استئناف حركة الملاحة في المضيق مساء الاثنين في أعقاب نجاح الجهود لإعادة تعويم السفينة التي جنحت في المضيق مما أسفر عن توقف حركة المرور لعدة ساعات.

المصدر: نوفوستي

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