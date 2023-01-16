وسائل إعلام تركية: قمة ثلاثية في موسكو بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران

رجحت وسائل الإعلام التركية أن يتوجه وزيرا خارجية تركيا وإيران إلى موسكو، يوم الثلاثاء، لعقد قمة ثلاثية مع نظيرهما الروسي لبحث التسوية في سوريا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المراقبين في تركيا يؤكدون على أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة، بالغة الأهمية، من حيث التوقيت.

وأشاروا إلى أنها تأتي بعد محادثات أجراها عبد اللهيان في دمشق وبيروت، مع كبار المسؤولين هناك.

وأوضحوا أنها جاءت قبل المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في 18 من الشهر الجاري.

وأضافوا أنها تتزامن مع الحديث عن قمة ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا، قبل لقاء القمة المرتقب بين رؤساء روسيا وتركيا وسوريا.

كما أنها تأتي بعد المحادثات التي أجراها وزراء الدفاع، ورؤساء الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا أواخر الشهر الماضي في موسكو.

المصدر: RT