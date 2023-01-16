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صور صادمة.. الشرطة الإسرائيلية تعثر على رضيع محبوس في قفص حديدي بمدينة حيفا

مجتمع

صور صادمة.. الشرطة الإسرائيلية تعثر على رضيع محبوس في قفص حديدي بمدينة حيفا
walla.co.i
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عثرت الشرطة الإسرائيلية على طفل يبلغ عاما من عمره محبوسا في قفص حديدي في إحدى الشقق بمدينة حيفا، خلال عمليات البحث عن المخدرات.

وتم استدعاء طواقم حماية الأسرة، وألقي القبض على والدة الطفل البالغة 35 عاما، وأحيلت إلى التحقيق بتهمة الإهمال، وإساءة معاملة طفلها.

صور صادمة.. الشرطة الإسرائيلية تعثر على رضيع محبوس في قفص حديدي بمدينة حيفا

كما عثرت الشرطة داخل الشقة المجاورة على كميات كبيرة من المواد المخدرة، والحشيش، وتم اعتقال شابين في الـ 22 والـ 27 من العمر، بتهمة حيازة والمتاجرة بالمواد المخدرة.

صور صادمة.. الشرطة الإسرائيلية تعثر على رضيع محبوس في قفص حديدي بمدينة حيفا

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن طواقمها عثرت أمس الأحد، على الطفل في أحد التجمعات السكنية في مدينة حيفا عن طريق الصدفة، خلال قيام طواقمها بعمليات خاصة للبحث عن المواد المخدرة، ومروجيها.

وأضاف البيان أنه تم نقل أطفال الأسرة الآخرين وعددهم 6 إلى مراكز حماية الأسرة ورعاية الطفل.

 

المصدر: walla.co.i

 

 

 

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