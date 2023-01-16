الآلاف في وداع آخر الملوك اليونانيين قسطنطين الثاني

توافد الآلاف إلى وداع آخر الملوك اليونانيين قسطنطين الثاني الذي توفي في 11 يناير الجاري عن عمر يناهز 82 عاما.

وتشير الصحف المحلية إلى اصطفاف الكثيرين في طوابير منذ الليل، جاء بعضهم بأعلام من زمن النظام الملكي، كما حضر الجنازة أفراد من العائلات الملكية الأوروبية، بما في ذلك ملكة الدنمارك وولي العهد النرويجي وأميرة صربيا.

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وحكم الملك قسطنطين الثاني البلاد حتى انقلاب المجلس العسكري اليوناني "حقبة العقداء السود"، واستفتاء عام 1974 الذي أنشئت الجمهورية بعده.

والملك قسطنطين الثاني من مواليد 2 يونيو عام 1940، وحكم اليونان منذ عام 1964، وحتى عام 1973، وقد نصب ملكا على اليونان بعد وفاة والده، الملك بول، مارس 1964. وفي وقت لاحق من نفس العام، تزوج الملك قسطنطين الأميرة الدنماركية، آن ماري، التي رزق منها بخمسة أطفال.

المصدر: نوفوستي