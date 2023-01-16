بولندا: ليس لدينا شك في حصولنا على موافقة ألمانيا لإمداد أوكرانيا بدبابات Leopard

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بأن زيارته لألمانيا اليوم، تهدف لإقناع السياسيين الألمان بإمداد أوكرانيا بالدبابات.

وأعرب مورافيتسكي، عن أمله في تحلي السياسيين الألمان بالشجاعة الكافية، للموافقة على إمداد قوات كييف بأعداد كبيرة من الأسلحة والمعدات الثقيلة.

وأضاف أن بولندا، بحاجة للحصول على موافقة ألمانيا لإمداد قوات كييف بدبابات Leopard من ترسانتها الخاصة، كونها ألمانية الصنع.

وأفاد الرئيس البولندي، أندريه دودا، أثناء وجوده في مدينة لفوف غربي أوكرانيا يوم الأربعاء، بأن وارسو ستمد قوات كييف بدبابات Leopard الألمانية.

إقرأ المزيد

ومن جهته أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، بأن برلين لم تتلق أي طلبات لإعادة تصدير الدبابات، وأكد أنه لا يمكن تسليم دبابات Leopard لأوكرانيا دون إذن من ألمانيا، كونها ألمانية الصنع.

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي